Розбірки з ножем: на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих

фото: Національна поліція

У Дунаївцях Хмельницької області поліцейські затримали 18-річного молодика, який завдав ножових поранень трьом своїм знайомим

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Подія сталася 13 квітня близько 19:30 години в одній із квартир по вулиці Шевченка.

Троє жителів Дунаєвець прийшли до свого знайомого. Між чоловіками розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. В ході сутички 18-річний господар дістав ножа та почав завдавати ним тілесних ушкоджень своїм опонентам.

Одному з чоловіків вдалося викликати поліцейських, а ті в свою чергу повідомили медиків.

Усі служби оперативно прибули на місце події. Зловмисника затримали, а потерпілим надали необхідну допомогу.

Найбільше постраждав 34-річний чоловік. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні. Іншим двом надали медичну допомогу без госпіталізації.

Наразі затриманому вже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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