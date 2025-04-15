12:18  15 квітня
Розбірки з ножем: на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих
11:51  15 квітня
"Контракт 18-24": кількість посад у програмі збільшили вдвічі
11:15  15 квітня
У Вінниці затримали російських агентів, які готувала два теракти
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2025, 12:18

Розбірки з ножем: на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих

15 квітня 2025, 12:18
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дунаївцях Хмельницької області поліцейські затримали 18-річного молодика, який завдав ножових поранень трьом своїм знайомим

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Подія сталася 13 квітня близько 19:30 години в одній із квартир по вулиці Шевченка.

Троє жителів Дунаєвець прийшли до свого знайомого. Між чоловіками розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. В ході сутички 18-річний господар дістав ножа та почав завдавати ним тілесних ушкоджень своїм опонентам.

Одному з чоловіків вдалося викликати поліцейських, а ті в свою чергу повідомили медиків.

Усі служби оперативно прибули на місце події. Зловмисника затримали, а потерпілим надали необхідну допомогу.

Найбільше постраждав 34-річний чоловік. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні. Іншим двом надали медичну допомогу без госпіталізації.

Наразі затриманому вже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік побив брата палицею. Між родичами виник конфлікт на ґрунті розподілу спадщини.

Раніше в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідного брата молотком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція молодь бійка Хмельницька область лікарня ніж ножове поранення
Трагедія на Житомирщині: під колесами потяга загинув літній чоловік
15 квітня 2025, 10:58
У Черкасах біля Дніпра знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу
15 квітня 2025, 08:36
На Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця ДТП
14 квітня 2025, 15:19
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА
15 квітня 2025, 13:17
У Києві чоловік вдарив військового ножем у груди
15 квітня 2025, 12:58
ЗСУ оновили програму базової військової підготовки: що і коли зміниться
15 квітня 2025, 12:45
У Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту
15 квітня 2025, 12:30
"Контракт 18-24": кількість посад у програмі збільшили вдвічі
15 квітня 2025, 11:51
"Померти за Україну – цього мало": Залужний звернувся до українців
15 квітня 2025, 11:50
Удар по Сумах: у лікарнях перебувають 44 людини, стан 7 – важкий
15 квітня 2025, 11:24
У Вінниці затримали російських агентів, які готувала два теракти
15 квітня 2025, 11:15
Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
15 квітня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »