У Черкасах біля Дніпра знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу

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У Черкасах поліція встановлює особу чоловіка, якого знайшли мертвим поруч прибережної смуги Дніпра

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, 5 квітня до поліції надійшло повідомлення, що поруч прибережної смуги річки Дніпро у Черкасах було виявлено чоловіка без ознак життя.

Жодних особистих документів чи речей, які могли його ідентифікувати, при собі у чоловіка не було.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням допомогти встановити особу загиблого.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо особи цього чоловіка, поліцейські просять повідомити за номером телефону 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

Нагадаємо, в Житомирі чоловік зірвався з 30-метрової скелі. Його госпіталізували.

Раніше на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.