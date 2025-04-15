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15 квітня 2025, 10:58

Трагедія на Житомирщині: під колесами потяга загинув літній чоловік

15 квітня 2025, 10:58
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фото: Національна поліція
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Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізничних коліях

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 12 квітня. Чергова станції "Корнин" повідомила правоохоронцям про виявлення тіла людини поблизу рейкових шляхів.

Правоохоронці встановили, що загиблий – 72-річний житель міста Києва.

Попередньо, електропотяг здійснив наїзд на чоловіка, коли той перетинав колії.Зі слів рідних, напередодні чоловік вирушив до дачного будинку, який знаходиться у Корнинській громаді.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває з’ясування причин та обставин події.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині пасажирський потяг сполученням Київ-Чоп збив 48-річного чоловіка.

Раніше повідомлялося, що в кінці лютого в Фастівському районі під колесами потяга загинула 20-річна дівчина.

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