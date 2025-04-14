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ДТП сталася у неділю, 13 квітня, близько 13:50 в селі Шаровечка Хмельницького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці Центральній 18-річний водій мотоцикла Loncin JL200-68F збив 11-річного хлопчика, який рухався на електросамокаті. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Водій мотоцикла залишив місце ДТП, та поліцейські його розшукали і затримали. Мотоцикл вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 13 квітня на Буковині водійка Mercedes-Benz Е200 збила 46-річного чоловіка. Він отримав численні травми та помер під час надання йому меддопомоги.