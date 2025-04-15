фото: Национальная полиция

В Дунаевцах Хмельницкой области полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который нанес ножевые ранения трем своим знакомым

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Событие произошло 13 апреля около 19:30 в одной из квартир по улице Шевченко.

Трое жителей Дунаевец пришли к своему знакомому. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. В ходе стычки 18-летний хозяин достал нож и начал наносить им телесные повреждения своим оппонентам.

Одному из мужчин удалось вызвать полицейских, а те, в свою очередь, сообщили медиков.

Все службы оперативно прибыли на место происшествия. Злоумышленника задержали, а пострадавшим оказали необходимую помощь.

Больше всего пострадал 34-летний мужчина. Он получил тяжкие телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Остальным двое оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Задержанному уже объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Ровенской области мужчина избил брата палкой. Между родственниками возник конфликт на почве распределения наследства.

Раньше в Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком.