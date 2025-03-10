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10 березня 2025, 14:02

У Хмельницькому двоє чоловіків побили співробітника ТЦК

10 березня 2025, 14:02
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькому затримано двох нападників на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 9 березня в Хмельницькому.

Під час перевірки документів і роботи з оповіщення військовозобов’язаних стався напад на співробітників групи оповіщення Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів чинили фізичний опір і напали на офіцера Сухопутних військ Збройних Сил України, завдавши йому серйозних тілесних ушкоджень.

Порушників затримано і передано правоохоронним органам. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Постраждалому військовослужбовцю надали необхідну медичну допомогу. Його життю ніщо не загрожує.

У обласному ТЦК наголошують, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. Будь-який опір, образи або перешкоджання їхній роботі передбачають адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Як відомо, останнім часом в Україні почастішали випадки нападу на працівників ТЦК.

Нагадаємо, в Одесі 28-річний чоловік розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів. Він розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік. Зловмисника затримали.

У місті Жовква Львівської області чоловіки напали на працівника ТЦК, який супроводжував їх на проходження медогляду.

Нещодавно двоє жителів Буковини напали з сокирами на військових.

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