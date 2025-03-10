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10 березня 2025, 11:53

У Лубнах хірург ВЛК "погорів" на хабарі: лікарю оголосили підозру

10 березня 2025, 11:53
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фото: Полтавська обласна прокуратура
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Правоохоронці висунули підозру хірургу КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування", який був членом військово-лікарської комісії при місцевому територіальному центрі комплектування

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, він отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за ухвалення рішення, яке визнавало місцевого жителя придатним до служби лише у частинах забезпечення, навчальних центрах та інших небойових підрозділах ЗСУ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про хірурга Ілларія Плегуцу.

Розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, посадовці ЗСУ організували корупційну схему в ТЦК Києва та Волині.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

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