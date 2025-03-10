В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК

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В Хмельницком задержаны двое нападающих на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 марта в Хмельницком.

В ходе проверки документов и работы по оповещению военнообязанных произошло нападение на сотрудников группы оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказывали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему серьезные телесные повреждения.

Нарушители задержаны и переданы правоохранительным органам. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Пострадавшему военнослужащему предоставили необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничто не угрожает.

В областном ТЦК отмечают, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе подразумевают административную или уголовную ответственность.

Как известно, в последнее время в Украине участились случаи нападения на работников ТЦК.

Напомним, в Одессе 28-летний мужчина вступил в конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов. Он распилил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону. Злоумышленник был задержан.

В городе Жовква Львовской области мужчины напали на работника ТЦК , сопровождавшего их на прохождение медосмотра.

Недавно двое жителей Буковины напали с топорами на военных.