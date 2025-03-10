В Україні стрімко зросла кількість протермінованих штрафів від ТЦК

фото: facebook/Миколаївський обласний ТЦК та СП

Від початку року відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік

Про це повідомляє ресурс Опендатабот, передає RegioNews.

Зазначається, що попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

Нагадаємо, у Києві викрили адвоката, який обіцяв допомогу з ухиленням від мобілізації. Свою "послугу" він оцінив у 25 тисяч доларів США.

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