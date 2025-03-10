На Одещині жінка звернулась у поліцію з проханням повернути велосипед, на якому працівники ТЦК затримали її чоловіка

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В Одеській області до правоохоронців звернулася місцева жителька з вимогою повернути велосипед чоловіка, якого затримали працівники ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Х*** Одеса.

Як зазначається, подія сталась у селі Усатове Одеської області. 42-річна місцева жителька звернулась до поліції із вимогою повернути велосипед, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) затримали її чоловіка.

Подробиці події не розголошуються.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 32-річного чоловіка, який підпалив свою дружину. Зловмиснику може загрожувати довічне ув’язнення.