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24 лютого 2025, 23:44

Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи

24 лютого 2025, 23:44
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фото: suspilne.media/khmelnytskiy
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Національне антикорупційне бюро викрило схему незаконного заробітку на продажу електроенергії, яку організували голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, її чоловік, син та його дружина

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові документи, передає RegioNews.

У відомстві заявляють, що Тетяна Крупа та її родичі обманули державу на 11 мільйонів гривень, продаючи електричну енергію, вироблену сонячними електростанціями на земельних ділянках, на яких фактично були відсутні окремі житлові будинки. Це відповідно до законодавства унеможливлювало відшкодування.

В судових матеріалах вказується, що щодо Крупи та її родичів ведеться розслідування за фактом заволодіння шляхом обману (отримання за відсутності законних підстав) коштами ДП "Гарантований покупець".

Також розслідування було розпочате за фактом легалізації цих коштів шляхом їх внесення у статутні капітали підконтрольних підприємств (зокрема, ТОВ "Солар-Інвест"), інвестування у будівництво обʼєктів нерухомості, придбання обʼєктів нерухомості, а також за фактом невнесення сином Крупи - начальником ГУ ПФУ у Хмельницькій області відомостей про окремі об`єкти та грошові кошти до декларації.

Додамо, раніше стало відомо, що невістці Тетяни Крупи вдалося вивести з-під арешту земельну ділянку. Також повідомлялося, що Крупа та її родичі, імовірно, нелегально перевозили готівку за кордон. Потім ці кошти ставилися на банківські рахунки.

Нагадаємо, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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