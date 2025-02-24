Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы

фото: suspilne.media/khmelnytskiy

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило схему незаконного заработка на продаже электроэнергии, которую организовали глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, ее муж, сын и его жена

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на судебные документы, передает RegioNews.

В ведомстве заявляют, что Татьяна Крупа и ее родственники обманули государство на 11 миллионов гривен, продавая электрическую энергию, производимую солнечными электростанциями на земельных участках, на которых фактически отсутствовали отдельные жилые дома. Это в соответствии с законодательством делало невозможным возмещение.

В судебных материалах указывается, что в отношении Крупы и ее родственников ведется расследование по факту завладения путем обмана (получение при отсутствии законных оснований) средствами ГП "Гарантированный покупатель".

Также расследование было начато по факту легализации этих средств путем их внесения в уставные капиталы подконтрольных предприятий (в частности, ООО "Солар-Инвест"), инвестирование в строительство объектов недвижимости, приобретение объектов недвижимости, а также по факту невнесения сыном Крупы - начальником ГУ ПФУ в Хмельницкой области сведений об отдельных объектах и ​​денежных средствах в декларацию.

Ранее стало известно, что невестке Татьяны Крупы удалось вывести из-под ареста земельный участок. Также сообщалось, что Крупа и ее родственники, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу. Затем эти средства ставились на банковские счета.

Напомним, во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об освобождении от должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

Читайте также: В НАБУ рассказали, с какого времени скандальная Татьяна Крупа занималась взяточничеством