Невістка скандальної голови Хмельницької МСЕК Крупи вивела з-під арешту земельну ділянку

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Про це повідомляє "Главком" з посилання на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Вказана ділянка опинилася під арештом 11 жовтня 2024 року у рамках кримінального провадження щодо Тетяни Крупи.

З листопада минулого року Катерина Крупа оскаржувала арешт майна. 23 січня цього року апеляційна інстанція ухвалила рішення на її користь.

За інформацією видання, Катерина Крупа придбала вказану ділянку 4 вересня 2024 року за 100 тис. грн. Земля розташована неподалік річки Кудрянка у Хмельницькому.

А через місяць, 4 жовтня, стало відомо про викриття керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра Крупи, який обіймав посаду начальника обласного Пенсійного фонду в області, у незаконному збагачені.

Нагадаємо, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації Володимира Крупи за 2021 рік. За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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