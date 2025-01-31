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31 січня 2025, 16:22

ДБР вилучило у скандальних командирів 110 ОМБр майже 7 млн грн

31 січня 2025, 16:22
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фото: ДБР
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ДБР передало до АРМА майже 7 млн грн, вилучених під час розслідування поборів з військових у 110 ОМБр

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За клопотанням слідчого ДБР Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області передав понад 6,73 млн гривень, вилучених під час розслідування провадження щодо поборів з військових в 110-й окремій механізованій бригаді, до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира цього підрозділу та командиру групи матеріального забезпечення. Вони організували схему, за якою військовослужбовці могли фактично не з’являтися на службу, а лише значитися в частині. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення та навіть бойові виплати.

На даний момент правоохоронці перевіряють щонайменше 50 осіб, які могли бути залучені до цієї схеми.

Нагадаємо, в Міноборони змінили порядок оформлення УБД. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як повідомлялось, в Донецькій області викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини.

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