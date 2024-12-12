НАЗК знайшло мільйонні порушення у декларації чоловіка Тетяни Крупи

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Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації чоловіка Тетяни Крупи — Володимира — за 2021 рік

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит "Суспільного", передає RegioNews.

За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

Щодо Володимира Крупи відкрили кримінальне провадження за статтею про декларування недостовірної інформації. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до 240 годин, або до 2 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий термін з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

У поліції Хмельниччини повідомили, що у справі щодо Крупи розслідування триває, підозри йому поки не оголошували.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Також суд вирішив зменшити заставу для Крупи з 300 до 280 млн грн.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

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