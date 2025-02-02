На Хмельниччині чоловік за 5000 доларів намагався підкупити працівника ТЦК

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Як передає RegioNews про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

Чоловіка затримали при спробі дати хабаря військовослужбовцю одного з відділів Хмельницького районного ТЦК та СП. За звільнення від призову на військову службу ухилянт пропонував 5000 доларів.

Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Слідчі планують оголосити підозру затриманому та обрати міру запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує штраф від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки. Поліцейські впіймали зловмисника у момент передачі повістки.