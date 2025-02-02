09:34  02 лютого
Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК
12:43  02 лютого
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
10:56  01 лютого
Масована атака дронів на Запоріжжя: що відомо
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2025, 14:27

На Хмельниччині чоловік за 5000 доларів намагався підкупити працівника ТЦК

02 лютого 2025, 14:27
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Житель Тернопільської області пропонував військовослужбовцю гроші за ухилення від призову

Як передає RegioNews про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

Чоловіка затримали при спробі дати хабаря військовослужбовцю одного з відділів Хмельницького районного ТЦК та СП. За звільнення від призову на військову службу ухилянт пропонував 5000 доларів.

Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Слідчі планують оголосити підозру затриманому та обрати міру запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує штраф від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки. Поліцейські впіймали зловмисника у момент передачі повістки.

хабар Хмельницька область ТЦК
На Хмельниччині судитимуть групу лікарів, які допомагали чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність
31 січня 2025, 11:22
На Хмельниччині чоловік кинувся на жінку з сокирою через ревнощі
29 січня 2025, 23:40
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик
02 лютого 2025, 13:40
На Київщині судитимуть злочинну групу, яка незаконно вирубала дерева на 60 млн грн
02 лютого 2025, 13:02
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
02 лютого 2025, 12:43
Кількість загиблих від удару по будинку в Полтаві продовжує зростати
02 лютого 2025, 12:17
Ще дві категорії українців отримали "бронь" від мобілізації
02 лютого 2025, 11:50
У Львові внаслідок вибуху гранати постраждала людина
02 лютого 2025, 11:24
В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за кораблями ЗСУ
02 лютого 2025, 11:02
Трагедія на Львівщині: внаслідок пожежі загинула сім’я
02 лютого 2025, 10:39
Внаслідок ракетного удару по Полтаві загинула відома акторка і волонтерка
02 лютого 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »