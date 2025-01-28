У лікарки Сумської МСЕК, яку викрили у хабарництві, знайшли незадекларовану квартиру в Італії

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На Сумщині повідомили про підозру у хабарництві лікарці Обласного комунального закладу "Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру та СБУ.

За даними правоохоронців, жінка брала хабарі за оформлення інвалідності. При цьому, за даними слідства, чиновниця вимагала хабарі від пацієнтів, які мають законні підстави для отримання інвалідності.

Вартість своїх "послуг" жінка оцінювала до 20 тис. грн, залежно від діагнозу чи терміну подовження наявної групи інвалідності. Кошти потерпілі перераховували лікарці на особистий банківський рахунок.

Правоохоронці задокументували пів десятка фактів отримання чиновницею неправомірної вигоди. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також правоохоронці задокументували у жінки наявність незадекларованої квартири, придбаної в Італії у 2023 році, вартістю 40 тис. євро.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків.