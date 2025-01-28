08:54  28 січня
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
08:20  28 січня
На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі
07:40  28 січня
На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 19:06

У лікарки Сумської МСЕК, яку викрили у хабарництві, знайшли незадекларовану квартиру в Італії

28 січня 2025, 19:06
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Сумщині повідомили про підозру у хабарництві лікарці Обласного комунального закладу "Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру та СБУ.

За даними правоохоронців, жінка брала хабарі за оформлення інвалідності. При цьому, за даними слідства, чиновниця вимагала хабарі від пацієнтів, які мають законні підстави для отримання інвалідності.

Вартість своїх "послуг" жінка оцінювала до 20 тис. грн, залежно від діагнозу чи терміну подовження наявної групи інвалідності. Кошти потерпілі перераховували лікарці на особистий банківський рахунок.

Правоохоронці задокументували пів десятка фактів отримання чиновницею неправомірної вигоди. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також правоохоронці задокументували у жінки наявність незадекларованої квартири, придбаної в Італії у 2023 році, вартістю 40 тис. євро.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків.

хабар лікарі Сумська область корупційна схема інвалідність МСЕК
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за 15 000 доларів пропонував "вирішити питання" з мобілізацією
28 січня 2025, 14:36
Голову сільради на Волині засудили за хабар на 5 років
28 січня 2025, 10:30
У Кривому Розі затримали експосадовця ТЦК, який заробив близько 500 тисяч гривень на ухилянтах
28 січня 2025, 08:02
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Чоловіка блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП, відправили під арешт
28 січня 2025, 20:03
Ворог вдарив з РСЗВ по Куп'янську: поранений чоловік
28 січня 2025, 19:37
Стали відомі подробиці стрілянини у центрі Києва
28 січня 2025, 19:25
Ідеї цікавих подарунків онукам, у яких все є
28 січня 2025, 18:58
На Волині понад добу гасили пожежу у національному парку
28 січня 2025, 18:48
Фейкова криптовалюта: в Києві судитимуть шахраїв, які ошукали інвесторів на пів мільйона
28 січня 2025, 18:27
На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранена жінка: росіяни вдарили "Градами"
28 січня 2025, 18:15
Між Китаєм і США: як Україна вплине на успіхи Трампа у великій геополітичній грі
28 січня 2025, 18:14
У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину в кафе: його розшукує поліція
28 січня 2025, 18:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »