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27 січня 2025, 20:01

Хабарництво на інвалідності: на Житомирщині триває розслідування корупційної схеми у МСЕК

27 січня 2025, 20:01
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фото: поліція
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Поліція проінформувала про хід розслідування корупційної схеми медиків на Житомирщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Наприкінці листопада 2024 року правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання медпрацівниками грошей у захисника і повідомили їм про підозри. Нині у ході досудового розслідування встановлені ще двоє фігуранток, причетних до схеми.

Житель Коростенщини з III групою інвалідності, отриманою внаслідок війни, потребував продовження терміну дії пенсійного посвідчення. Секретарка лікарсько-консультативної комісії запропонувала "посприяти" у підготовці необхідних меддокументів за 2000 доларів. Чоловік був змушений погодитись, оскільки жінка ясно дала йому зрозуміти, що без її "допомоги" жодних документів він не отримає.

Також за її порадою захисник звернувся до лікаря Малинської міської лікарні, який за 10 тисяч гривень погодився надати потрібне заключення про стаціонарне лікування.

Після передачі коштів лікарю, секретарка ЛКК також отримала від чоловіка 1500 доларів та 21 тисячу гривень, пообіцявши "домовитися з потрібними людьми". Поліцейські з’ясували, що йшлося про двох посадовиць Коростенської МСЕК.

Попередньо, секретарка ЛКК домовлялась з жінками про виготовлення необхідних документів та їх реєстрацію, а також поділила незаконно отримані кошти.

Правоохоронці задокументували дії всіх причетних до схеми.

Слідчі повідомили про нові підозри лікарю та секретарці ЛКК:

  • 43-річного лікаря підозрюють в отриманні хабаря за дії в інтересах того, хто його дав (ч. 3 ст. 354 КК України).
  • 59-річну секретарку ЛКК – у співучасті в отриманні хабаря для себе та інших осіб за домовленістю з групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім них, підозру отримали ще дві посадовиці зі МСЕК, 54 і 47 років. Їм інкримінують отримання хабаря за домовленістю з групою осіб, використовуючи службове становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обирає їм запобіжний захід.

Жінкам загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна. Чоловікові, який не перебував у змові з іншими фігурантками, загрожує покарання від штрафу до 2-річного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків.

розслідування здирництво Житомирська область корупційна схема інвалідність МСЕК
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