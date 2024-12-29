Корупція у МСЕК: Ляшко розповів, скільки уже виявили фейкових інвалідностей

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Перевірка інвалідностей, присвоєних за час повномасштабної війни триває. Станом на сьогодні правоохоронці передали Міністерству охорони здоров’я більше 2 тисяч справ про інвалідність, щодо законності яких є сумніви

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Міністр розповів, що фахівці МОЗ уже розглянули майже тисячу таких сумнівних справ. За підсумками перевірки інвалідність скасовано 188 особам. Ще 388 людей були викликані до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. Таким чином, як пояснив міністр, хочуть переконатися, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК.

Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на отриманні фейкової групи інвалідності.

Також нещодавно правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям МСЕК, а також керівнику і заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях України, які незаконно отримали інвалідність II групи та відповідні пенсійні виплати.

У МОЗ раніше пояснили, що документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними.