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Партія "Команда Симчишина" вирішила йти на місцеві вибори
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31 серпня 2020, 15:04 7

Партія "Команда Симчишина" вирішила йти на місцеві вибори

31 серпня 2020, 15:04 7
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При цьому сам Олександр Симчишин балотуватиметься у мери Хмельницького від "Свободи"
При цьому сам Олександр Симчишин балотуватиметься у мери Хмельницького від "Свободи"
Фото: НГП
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У Хмельницькому відбувся всеукраїнський з’їзд політичної партії «Команда Симчишина», де присутні делегати з різних регіонів України прийняли рішення – іти на місцеві вибори 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Зміни, що розпочались у Хмельницькому у 2015 році повинні бути продовжені. Саме тому, політична партія "Команда Симчишина" буде брати участь у чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та розраховує на підтримку усіх, хто хоче будувати європейську Україну. Переконані, що спільними зусиллями розпочаті зміни будуть продовжені", - заявили у партії.

У своєму виступі на з’їзді Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зазначив, що для нього "Команда Симчишина" - це не окремі чиновники, чи партійці, а всі, хто змінював й надалі буде змінювати не лише Хмельницький, але й Україну, оскільки представники партії братимуть участь у виборах не лише у Хмельницькому, але і в інших ОТГ.

Нагдаємо, в кінці червня стало відомо, що чинний міький голова Хмельницького Олександр Симчишин, як і раніше, представлятиме партію "Свобода" на місцевих виборах восени.

вибори ОТГ мер Хмельницький Кандидат Симчишин Олександр
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