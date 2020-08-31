Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы

При этом сам Александр Симчишин будет баллотироваться в мэры Хмельницкого от "Свободы"

При этом сам Александр Симчишин будет баллотироваться в мэры Хмельницкого от "Свободы"

Фото: НГН

В Хмельницком состоялся всеукраинский съезд политической партии «Команда Симчишина», где присутствовавшие делегаты из разных регионов Украины приняли решение – идти на местные выборы 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал. Изменения, которые начались в Хмельницком в 2015 году должны быть продолжены. Именно поэтому, политическая партия "Команда Симчишина" будет участвовать в очередных местных выборах 25 октября 2020 года и рассчитывает на поддержку всех, кто хочет строить европейскую Украину. Убеждены, что совместными усилиями начатые изменения будут продолжены", - заявили в партии. В своем выступлении на съезде Хмельницкий городской голова Александр Симчишин отметил, что для него "Команда Симчишина" - это не отдельные чиновники или партийцы, а все, кто изменял и дальше будет изменять не только Хмельницкий, но и Украину, поскольку представители партии будут участвовать в выборах не только в Хмельницком, но и в других ОТГ. Напомним, в конце июня стало известно, чтов действующий міький голова Хмельницкого Александр Симчишин, как и раньше, будет представлять партию "Свобода" на местных выборах осенью.

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