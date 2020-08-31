15:04  31 августа
Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
08:19  31 августа
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 15:04 6

Партия "Команда Симчишина" решила идти на местные выборы

31 августа 2020, 15:04 6
Читайте також українською мовою
При этом сам Александр Симчишин будет баллотироваться в мэры Хмельницкого от "Свободы"
При этом сам Александр Симчишин будет баллотироваться в мэры Хмельницкого от "Свободы"
Фото: НГН
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком состоялся всеукраинский съезд политической партии «Команда Симчишина», где присутствовавшие делегаты из разных регионов Украины приняли решение – идти на местные выборы 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

Изменения, которые начались в Хмельницком в 2015 году должны быть продолжены. Именно поэтому, политическая партия "Команда Симчишина" будет участвовать в очередных местных выборах 25 октября 2020 года и рассчитывает на поддержку всех, кто хочет строить европейскую Украину. Убеждены, что совместными усилиями начатые изменения будут продолжены", - заявили в партии.

В своем выступлении на съезде Хмельницкий городской голова Александр Симчишин отметил, что для него "Команда Симчишина" - это не отдельные чиновники или партийцы, а все, кто изменял и дальше будет изменять не только Хмельницкий, но и Украину, поскольку представители партии будут участвовать в выборах не только в Хмельницком, но и в других ОТГ.

Напомним, в конце июня стало известно, чтов действующий міький голова Хмельницкого Александр Симчишин, как и раньше, будет представлять партию "Свобода" на местных выборах осенью.

выборы ОТГ мэр Хмельницкий Кандидат Симчишин Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы
31 августа 2020, 14:48
Тарас Клефа стал кандидатом на должность главы Львовской ОТГ от "Слуги народа"
31 августа 2020, 14:41
НАПК вызвало для дачи объяснений кандидата в мэры Киева
31 августа 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »