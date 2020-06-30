Мер Хмельницького Симчишин буде балотуватися на другий строк

Олександр Симчишин, як і раніше, представлятиме партію "Свобода" на місцевих виборах восени

Олександр Симчишин, як і раніше, представлятиме партію "Свобода" на місцевих виборах восени

Фото: ngp-ua.info

Хмельничани, які є прихильниками діяльності міського голови, але не є свободівцями зареєстрували партію «Команда Симчишина»

Про це мер Хмельницького розповів у інтерв`ю, розміщеному в газеті "Проскурів", пише RegioNews.

За його словами, партію "Команда Симчишина" "зареєстрували люди, які давно з нами, є прихильниками того, що ми робимо, люблять своє місто, хочуть його змінювати, але не є свободівцями".

Я — член ВО "Свобода”. І все ж, не зважаючи на приналежність до партії, міський голова має бути міським головою абсолютно всіх хмельничан. Він не має їх ділити за партійною ознакою, що я й роблю. Людина приходить до мене з комунальною проблемою, а не з політичною. Я маю свої політичні погляди, свою ідеологію, яка мені зовсім не заважає, навпаки, виховала в мені любов до міста, вулиці, країни, людей" – вважає Олександр Симчишин.

Нагадаємо, на початку червня мер Хмельницького вступив до Національної спілки журналістів.

У кінці травня мери Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького звернулися до уряду щодо мовного законодавства.