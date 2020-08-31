В Івано-Франківську школярам продовжили канікули

Таке рішення було схвалено сьогодні

Таке рішення було схвалено сьогодні

Рixabay

Про це 31 серпня повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в традиційному ранковому відеозверненні, передає RegioNews.

"Таке рішення було ухвалене на оперативній нараді і я вважаю це правильним. Десь ущільнимо навчальну програму, аби не починати навчальний рік з дистанційного навчання. Надіюся, уряд дослухається до громади Івано-Франківська і "червону зону” буде відмінено”, – наголосив мер.

Оперативно про стан справ 31.09.20 Оперативно про стан справ 31.09.20 Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 30 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину.

31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

Крім цього, стало відомо, що Міськрада Франківська подасться до суду через рішення Кабміну щодо карантину.