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31 серпня 2020, 14:48 4

В Івано-Франківську школярам продовжили канікули

31 серпня 2020, 14:48 4
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Таке рішення було схвалено сьогодні
Таке рішення було схвалено сьогодні
Рixabay
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Літні канікули в місті Івано-Франківську вирішили продовжили до 11 вересня.

Про це 31 серпня повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в традиційному ранковому відеозверненні, передає RegioNews.

"Таке рішення було ухвалене на оперативній нараді і я вважаю це правильним. Десь ущільнимо навчальну програму, аби не починати навчальний рік з дистанційного навчання. Надіюся, уряд дослухається до громади Івано-Франківська і "червону зону” буде відмінено”, – наголосив мер.

Оперативно про стан справ 31.09.20

Оперативно про стан справ 31.09.20

Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 30 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину.

31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

Крім цього, стало відомо, що Міськрада Франківська подасться до суду через рішення Кабміну щодо карантину.

коронавірус карантин школа Івано-Франківськ мер
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