У "Слузі народу" повідомили про те, коли голосуватимуть за проекти постанов про місцеві вибори

Після голосування - відразу ж оголосять про проведення виборів

Після голосування - відразу ж оголосять про проведення виборів

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на наступному парламентському тижні Рада проголосує за проєкт постанов про місцеві вибори, а після цього - відразу ж оголосить про проведення виборів.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

За словами Корнієнка, на минулому тижні була створена робоча група всередині комітету і разом з представниками і міністерством регіонального розвитку, і ЦВК та Мінфіном опрацьовано питання підготовки постанов про вибори.

Зараз готуємо відповідні проєкти постанов. Сподіваюсь, вони на цьому тижні будуть у комітеті прийняті", - повідомив Корнієнко.

Також є проєкт закону №3712 про повернення коштів з фонду COVID-19 на вибори, його теж буде розглянуто на комітеті найближчим часом.

Щоб ми разом проголосували за проєкт постанови про оголошення виборів та проєкт закону про зміни до бюджету, який повноцінно виділить кошти на ці вибори, щоб вони пройшли чесно, правильно та з урахуванням епідеміологічної ситуації", - зазначив парламентар.

Раніше повідомлялось, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів.