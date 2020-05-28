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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 18:29 8

Мери Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького звернулися до уряду щодо мовного законодавства

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28 травня 2020, 18:29 8
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Віталій Марцінків, Олександр Симчишин та Сергій Надал вважають неприпустимими висловлювання президента про зменшення мовних квот
Фото: Слово і діло
Віталій Марцінків, Олександр Симчишин та Сергій Надал вважають неприпустимими висловлювання президента про зменшення мовних квот

Міські голови Івано-Франківська, Хмельницького та Тернополя звернулися із спільною заявою до уряду України щодо змін мовного законодавства.

Про це пише RegioNews.

Його прийняття – це чергові спроби високопосадовців руйнувати основи української державності. До таких спроб належать публічно виголошені наміри обмежити використання української державної мови у публічній сфері", - йдеться у зверненні.

Зокрема Сергій Надал, Руслан Марцінків та Олександр Симчишин назвали неприпустимими висловлювання Президента України Володимира Зеленського щодо української мови та його прагнення зменшити її квоти.

20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про потребу "навести порядок з мовними квотами", щоб усунути "несправедливість щодо людей, які не є україномовними", - зазначено в документі.

Черговим кроком стала заява голови Верховної Ради Дмитро Разумкова про потребу змінювати закон про мову.

Ініціатори звернення трактують такі дії з боку можновладців, як політичну диверсію проти України, української нації та кожного українця, що провокують громадянський конфлікт.

Міські голови вимагають у голови Верховної Ради, президента України та глави уряду: припинити нападки на основи української нації та державності; публічного вибачення за вислови, що зневажають Україну; зупинити політику малоросійства та нищення держави.


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