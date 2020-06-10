Мер Хмельницького вступив до Національної спілки журналістів
Хмельницька обласна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ) поповнилася новим членом. Ним став міський голова Олександр Симчишин.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Подільські вісті".
Міський голова не відповів на питання журналістів про те, навіщо йому членство у спілці і чия була ідея вступу. Натомість Симчишин розповів про свій досвід роботи в газетах і журналах.
З 2002 по 2006 я редагував газету благодійного фонду ("Хесед-Бешт" – ред.), потім був редактором газети "Нацдоба", потім – обласної "Свободи" і куратором партійної прес-служби. Дописував також в наукові журнали, кілька статей написав у центральні ЗМІ", - пригадав Олександр Симчишин.
Також, коментуючи вступ до НСЖУ мер Хмельницький розповів про власне бачення місцевого медіасередовища. На думку міського голови, на Хмельниччині є реально незалежні медіа, де працюють професійні журналісти.
Водночас, за його словами, існують і ЗМІ іншого типу. Таких він назвав "медіа-кілерами", "джинсовиками" і "заробітчанами".
На питання, чи не вважає він муніципальну телерадіокомпанію (МТРК) "Місто" занадто підконтрольною міській раді, Олександр Симчишин відповів так:
МТРК висвітлює частину роботи Хмельницької міської ради, надає офіційну інформацію, висвітлює і проблемні питання у місті, а також суспільно-політичне, культурне і спортивне життя міста.
Нагадаємо, в кінці травня мери Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького звернулися до уряду щодо мовного законодавства.