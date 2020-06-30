Мэр Хмельницкого Симчишин будет баллотироваться на второй срок

Александр Симчишин, как и ранее, будет представлять партию "Свобода" на местных выборах осенью

Александр Симчишин, как и ранее, будет представлять партию "Свобода" на местных выборах осенью

Фото: ngp-ua.info

Об этом мэр Хмельницкого рассказал в интервью, размещенном в газете "Проскуров", пишет RegioNews.

По его словам, партию "Команда Симчишина" "зарегистрировали люди, которые давно с нами, являются сторонниками того, что мы делаем, любят свой город, хотят его менять, но не являются свободовцами".

Я — член ВО "Свобода”. И все же, несмотря на принадлежность к партии, городской голова должен быть городским головой абсолютно всех хмельничан. Он не должен их делить по партийному признаку, что я и делаю. Человек приходит ко мне с коммунальной проблемой, а не с политической. Я имею свои политические взгляды, свою идеологию, которая мне совсем не мешает, наоборот, воспитала во мне любовь к городу, улице, стране, людям", – считает Александр Симчишин.

Напомним, в начале июня мэр Хмельницкого вступил в национальный союз журналистов.

В конце мая мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства.