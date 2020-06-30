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30 червня 2020, 12:15 8

Зміни до Виборчого кодексу парламент може ухвалити 2 липня – Андрій Клочко

30 червня 2020, 12:15 8
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Доопрацьований законопроєкт може бути прийнятий у другому читанні
Доопрацьований законопроєкт може бути прийнятий у другому читанні
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Народний депутат України, Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко зазначив, що законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (№ 3485) депутати розглянуть вже у цей четвер, 2 липня.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в ефірі "UA:Українське радіо".

За його словами, сьогодні, 30 червня, відбудеться засідання Підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії на чолі з Аліною Загоруйко, на якому буде розглянуто цей законопроєкт. А вже завтра, 1 липня, на засіданні Комітету буде прийматися рішення, чи рекомендувати його для прийняття у другому читанні.

"До документу подано більше чотирьох тисяч правок. І кожна правка вимагає внесення змін до всього Виборчого кодексу, до всіх книг цього Закону. Тому потрібно дуже ретельно та неупереджено підійти до обговорення документу", - зазначив парламентар.

Він висловив сподівання, що після схвалення Комітетом законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства можна очікувати, що вже у цей четвер, 2 липня, документ буде винесено в залу для голосування і проголосовано.

Нагадаємо, що Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. №3485) був прийнятий у першому читанні 4 червня 2020 року.

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