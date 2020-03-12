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12 березня 2020, 14:21 14

За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами

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12 березня 2020, 14:21 14
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МВС України закликає українців дотримуватися правил карантину, які уряд запровадив 11 березня з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19
Фото: facebook/apostolmv
МВС України закликає українців дотримуватися правил карантину, які уряд запровадив 11 березня з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність.

"Правоохоронні органи мають право здійснювати рейди і перевіряти дотримання вимог Кабміну з карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневому карантині в навчальних закладах по всій Україні. Порушників притягатимуть до відповідальності. Йдеться, звичайно, про посадових осіб або відповідальних за суб'єкти господарської діяльності", - написав він.

Як зазначив Апостол, дії правоохоронних органів регулюються статтею 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А в разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

"У разі недотримання обмежень правоохоронні органи будуть отримувати сигнали від громадян і реагувати на них", - додав він.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.


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