За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
Як передає RegioNews, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність.
"Правоохоронні органи мають право здійснювати рейди і перевіряти дотримання вимог Кабміну з карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневому карантині в навчальних закладах по всій Україні. Порушників притягатимуть до відповідальності. Йдеться, звичайно, про посадових осіб або відповідальних за суб'єкти господарської діяльності", - написав він.
Як зазначив Апостол, дії правоохоронних органів регулюються статтею 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А в разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
"У разі недотримання обмежень правоохоронні органи будуть отримувати сигнали від громадян і реагувати на них", - додав він.
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