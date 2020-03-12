Все вопросы в Кабмин! - мэр Нетешина "перевел стрелки" из-за карантина
Об этом говорится на Facebook странице Нетешинского городского головы Александра Супрунюка, пишет RegioNews.
"Впервые за шесть лет получили безапелляционный приказ от Кабмина ввести карантинные мероприятия с детализацией - закрыть школы, садики, прекратить массовые мероприятия немедленно! Без подготовки, без учета местных реалий. Мы хотели ввести карантин поэтапно - запретили! Хотели создать дежурные группы в садиках - обратился в минобразования - сказали, что не их компетенция. В Минздраве не отвечали, обратился к нардепу Копанчук, она звязалась с представителями минздрава - никаких исключений никому - запретили! Конечно, из Киева виднее! Поэтому увы, но школы и садики будут полностью закрыты для посетителей. Все вопросы - к кабмину. Извиняюсь за неудобства, но сделать ничего не можем", - оправдывается мэр в ответ на жалобы родителей, которым некуда девать детей на время длительного карантина в школах и садах.
По короновірусу. Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від кабміну ввести карантинні заходи з...Опубліковано Олександром Супрунюком Четвер, 12 березня 2020 р.
Напомним, вчера, 11 марта, из-за угрозы распространения коронавируса, Кабинет министров своим указом ввел карантин во всех учебных заведениях государства до 3 апреля.
За нарушение карантина украинцам грозит до трех лет тюрьмы.
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