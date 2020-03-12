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12 марта 2020, 18:32 5

Все вопросы в Кабмин! - мэр Нетешина "перевел стрелки" из-за карантина

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12 марта 2020, 18:32 5
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Мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк извинился перед обществом за неудобства во время карантина и заявил, что ничего не смог сделать против решения Кабмина
Мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк извинился перед обществом за неудобства во время карантина и заявил, что ничего не смог сделать против решения Кабмина

Об этом говорится на Facebook странице Нетешинского городского головы Александра Супрунюка, пишет RegioNews.

"Впервые за шесть лет получили безапелляционный приказ от Кабмина ввести карантинные мероприятия с детализацией - закрыть школы, садики, прекратить массовые мероприятия немедленно! Без подготовки, без учета местных реалий. Мы хотели ввести карантин поэтапно - запретили! Хотели создать дежурные группы в садиках - обратился в минобразования - сказали, что не их компетенция. В Минздраве не отвечали, обратился к нардепу Копанчук, она звязалась с представителями минздрава - никаких исключений никому - запретили! Конечно, из Киева виднее! Поэтому увы, но школы и садики будут полностью закрыты для посетителей. Все вопросы - к кабмину. Извиняюсь за неудобства, но сделать ничего не можем", - оправдывается мэр в ответ на жалобы родителей, которым некуда девать детей на время длительного карантина в школах и садах.

По короновірусу. Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від кабміну ввести карантинні заходи з...

Опубліковано Олександром Супрунюком Четвер, 12 березня 2020 р.

Напомним, вчера, 11 марта, из-за угрозы распространения коронавируса, Кабинет министров своим указом ввел карантин во всех учебных заведениях государства до 3 апреля.

За нарушение карантина украинцам грозит до трех лет тюрьмы.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать здесь.


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