Все вопросы в Кабмин! - мэр Нетешина "перевел стрелки" из-за карантина

Мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк извинился перед обществом за неудобства во время карантина и заявил, что ничего не смог сделать против решения Кабмина

Мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк извинился перед обществом за неудобства во время карантина и заявил, что ничего не смог сделать против решения Кабмина

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