30 годин тиші в Олешках: не зафіксовано жодного інциденту – Лубінець

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В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини вже протягом 30 годин діє режим тиші, за цей час не зафіксували жодного інциденту

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, сторони підтримують зв’язок і координують виконання досягнутих домовленостей.

Лубінець також подякував Меланії Трамп за особисту увагу до гуманітарної місії та допомоги цивільному населенню Олешок. Окремо він відзначив роботу її команди, яка, за його словами, підтримує постійну комунікацію та координує зусилля сторін.

"Наша спільна мета – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує. Найголовніше – життя та безпека людей", – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.