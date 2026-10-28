Фото: поліція

ДТП сталася 27 жовтня близько 18:25 на трасі Житомир – Чернівці поблизу села Веселівка Кропивницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися легковик Kia Rio під керуванням 75-річного водія та вантажний мікроавтобус Fiat Ducato, за кермом якого перебував 51-річний чоловік.

Внаслідок аварії 73-річний пасажир Kia загинув на місці. Водій легковика та дві пасажирки віком 63 і 47 років отримали травми. Усіх трьох госпіталізували.

Також постраждали 51-річний водій мікроавтобуса та його 52-річна пасажирка. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, 27 жовтня на Тернопільщині лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Загинув водій, серед трьох травмованих – дитина.