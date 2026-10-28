30 часов тишины в Олешках: не зафиксировано ни одного инцидента – Лубинец

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В Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины уже 30 часов действует режим тишины, за это время не зафиксировали ни одного инцидента

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, стороны поддерживают связь и координируют исполнение достигнутых договоренностей.

Лубинец также поблагодарил Меланию Трамп за личное внимание к гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению Олешек. Отдельно он отметил работу ее команды, которая, по его словам, поддерживает постоянную коммуникацию и координирует усилия сторон.

"Наша общая цель – обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда нуждающихся. Самое главное – жизнь и безопасность людей", – подчеркнул омбудсман.

Напомним, ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.