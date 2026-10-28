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28 жовтня 2026, 11:20

Футбольне майбутнє створюється сьогодні: Григорій Козловський об'єднав провідні академії

28 жовтня 2026, 11:20
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Григорій Козловський - засновник Академії футболу ФК "Рух", бізнесмен, меценат
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В Академії ФК «Рух» відбулась масштабна конференція «Спортивна наука в Академії «Руху» на базі комплексу Emily Resort, під час якої львівський клуб поділився унікальним досвідом упровадження сучасних технологій, штучного інтелекту та медицини у підготовку юних футболістів. Захід об'єднав провідні українські академії, зокрема представників «Динамо», «Полісся» та УАФ. Головним ініціатором розвитку інноваційного напрямку та обміну досвідом між клубами став засновник ФК «Рух» Григорій Козловський.

Завдяки системному підходу, який упроваджує Григорій Козловський, Академія "Руху" створила унікальну спортивну лабораторію та власну систему аналітики на основі ШІ. Одним із практичних прикладів такого підходу стала система спортивної науки, яку розвиває "Рух". У клубі об’єднують дані про фізичний стан, показники та динаміку росту футболістів, щоб тренери могли точніше планувати підготовку, а медичний штаб – своєчасно реагувати на потенційні ризики.

Григорій Козловський розповів, що внутрішня програма Sport Science використовує штучний інтелект для опрацювання інформації та спрощення комунікації між різними підрозділами клубу. А представники академії зазначили, що система вже працює з понад 250 показниками, а в перспективі їхню кількість планують збільшити до понад 350.

Коментуючи позицію клубу щодо об’єднання зусиль задля майбутнього українського спорту, засновник та почесний президент Академії та ФК "Рух" Григорій Козловський наголосив на важливості здорової конкуренції: "У нас виникла ідея поспілкуватись з сильними українськими академіями, які хочуть розвиватись. Поділитись з ними своїм досвідом, обмінятись думками та ідеями щодо розвитку. Ми лише починаємо рухатись в напрямку розвитку спортивної науки. Це великий шлях і "Рух" та його однодумці зараз на старті цього процесу... Практика показала, що наявність лише однієї-двох професійних академій недостатня. Лише в здоровій спортивній конкуренції можна створити дійсно якісні умови для роботи з гравцями. І я наголошую, що йдеться саме про конкуренцію, бо ми – не вороги один одному".

Григорій Козловський додав, що приємно, що українські клуби об’єднані однією метою та працюють над створенням класного продукту – правильного та якісного виховання дітей.

"Хочеться, щоб через кілька років говорили про футбольну революцію, яку ми створили, як це свого часу відбулось у Бельгії" – зазначив головний "рухівець".

Гості заходу були вражені тим, які умови для молоді створює Григорій Козловський. Представники УАФ окремо висловили вдячність львівському клубу та підкреслили, що Григорій Козловський інвестує значні ресурси у створення зразкової інфраструктури, яка задає нові стандарти для всієї країни.

Варто нагадати, що розвиток дитячого спорту та підтримка суспільства залишаються ключовими пріоритетами клубу та його засновника. Зокрема, у жовтні у Львові на базі спортивно-оздоровчого комплексу Emily Resort вчетверте відбувся благодійний футбольний турнір "Кубок Героїв", присвячений Дню захисників та захисниць України. Ініціатором заходу виступив ФК "Рух" разом із засновником, бізнесменом та меценатом Григорієм Козловським.

Григорій Петрович Козловський – відомий львівський бізнесмен, меценат, засновник ФК "Рух" та спортивно-оздоровчого комплексу Emily Resort. З перших днів повномасштабного вторгнення Григорій Козловський активно займається волонтерською діяльністю, системно допомагає Збройним Силам України, забезпечуючи військові підрозділи необхідною технікою, дронами та спорядженням, а також реалізує численні соціальні й спортивні проєкти.

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Козловський Григорій Петрович ФК Рух футбол спорт
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