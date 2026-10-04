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04 жовтня 2026, 13:48

Українські військові вдруге доставили гуманітарний вантаж до окупованих Олешок

04 жовтня 2026, 13:48
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Фото ілюстративне
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Бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України цієї ночі вдруге провели операцію з доставлення гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, військовослужбовці Нацгвардії у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби доставили до міста пакунки загальною вагою майже чотири тонни. Допомога містила продукти харчування, медикаменти та дитячі набори.

"Усі без винятку посилки — а їх було майже 400 — успішно доправлені. Дякую кожному, хто безпосередньо брав участь у цій операції: доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику", — зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Окремо Вигівський відзначив екіпаж БПЛА "Перун". Під час операції військові не лише доставили гуманітарні пакунки, а й евакуювали з тимчасово окупованої території шістьох тварин.

Міністр також подякував громадам, освітнім закладам, благодійникам і волонтерам з усієї України, які збирали допомогу та долучилися до організації операції.

За словами Вигівського, жителі тимчасово окупованих Олешок залишаються фактично заручниками російських військ та потерпають від нестачі їжі, води й медикаментів.

"Поки росіяни утримують жителів тимчасово захоплених Олешок фактично в заручниках — без їжі, води та медикаментів, — українські підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", — наголосив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Нагадаємо, що до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Окупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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