Евакуація з окупованих Олешок: Генштаб закликав не розголошувати маршрути

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Генеральний штаб ЗСУ закликав громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині

Про це повідомила пресслужба штабу, передає RegioNews.

Українців закликали не довіряти неперевіреним повідомленням і не розголошувати маршрути, час та місця пересування цивільних і гуманітарних колон.

У Генштабі також зазначили, що з 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Режим тиші має забезпечити доставку допомоги місцевим жителям і створити умови для підготовки до безпечного пересування цивільного населення з міста.

У Генштабі наголошують на важливості інформаційної безпеки та закликають поширювати лише офіційно підтверджені повідомлення.

Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.