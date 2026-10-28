Прослушка в кабінеті та авто мера Львова: Садовий досі не знає, хто за цим стоїть

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У Львові після виявлення пристроїв для прослуховування в кабінеті міського голови та його автомобілі відкрили кримінальні провадження

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю Суспільному, передає RegioNews.

Перший пристрій виявили у вересні 2025 року в робочому кабінеті мера в міській ратуші. Другий випадок стався 18 вересня 2026 року – тоді аналогічну знахідку виявили в автомобілі міського голови.

За словами Садового, наразі він не має інформації про можливих причетних до цих інцидентів. Водночас мер вважає, що встановлення пристроїв могло бути результатом ретельно спланованої операції, адже доступ до його кабінету обмежений. Там також регулярно бувають українські та іноземні високопосадовці.

Садовий зазначив, що не схильний пов’язувати ці випадки з російськими спецслужбами. Попри відсутність результатів, за його словами, він не зосереджується на розслідуванні, оскільки має інші робочі завдання.

Мер також зауважив, що посада міського голови передбачає постійну увагу до його діяльності. Він порівняв це з життям в акваріумі, де людина постійно перебуває на очах у інших.

Коментуючи можливість законного прослуховування за рішенням суду, Садовий іронічно зауважив, що в такому разі пристрої мали б встановлювати так, щоб їх неможливо було виявити.

Нагадаємо, торік у вересні мер Львова особисто повідомив про знайдену прослушку в його кабінеті. За його словами, техніку віддали в ремонт після того, як вона почала працювати з перебоями. Проте з'ясувалось, що всередині хтось вмонтував SIM-карту, карту пам’яті та мікрофон, що може свідчити про спробу організувати приховане стеження. Схожу заяву він оприлюднив рік по тому, 18 вересня 2026 року – щодо прослуховувального пристрою в автівці.