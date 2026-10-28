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28 жовтня 2026, 10:27

Під час обстрілу Києва 16-річний школяр викрав автомобіль військового, який перебував в укритті

28 жовтня 2026, 10:27
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Фото: поліція
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Під час ракетної атаки на Київ 16-річний хлопець викрав автомобіль. Підліток хотів покататися містом і похизуватися перед друзями, однак потрапив у ДТП та втік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався у Святошинському районі Києва під час повітряної тривоги. Близько опівночі до поліції звернувся військовослужбовець, який повідомив про зникнення свого автомобіля "ВАЗ" зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна.

За даними слідства, 16-річний школяр прямував до укриття, коли помітив припарковану машину. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, щоб справити враження на друзів.

Під час поїздки підліток врізався в інший припаркований автомобіль та втік із місця аварії. Ніхто не постраждав.

Поліцейські розшукали викрадений автомобіль на одній із вулиць Святошинського району, встановили особу підлітка та затримали його.

Юнаку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей квартири 40-річної знайомої. За даними слідства, він зробив це через помсту, коли жінка разом із неповнолітнім сином перебувала всередині помешкання.

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