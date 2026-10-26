"Росія робитиме все, щоб люди пішли у бік РФ": Зеленський про евакуацію з Олешок

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ведучій "ТСН Тиждень" Аллі Мазур, передає RegioNews.

За словами Зеленського, для евакуації необхідно, щоб російська сторона розмінувала дороги. Водночас є ризик, що безпечними зроблять лише маршрути вглиб окупованої території та в напрямку Росії.

"Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли у бік Росії і залишалися там", – зазначив президент.

Він наголосив, що головне завдання – врятувати якомога більше людей, які залишаються заблокованими в Олешках, і забезпечити можливість їхнього виїзду на підконтрольну Україні територію.

Зеленський також повідомив, що режим тиші запропонувала встановити американська сторона. За його словами, припинення вогню має тривати кілька днів, щоб гуманітарні місії могли дістатися до людей.

Президент додав, що українська сторона координує дії з військовими, Службою безпеки України та омбудсманом, аби визначити можливі маршрути евакуації та отримати необхідні гарантії безпеки.

Нагадаємо, з ночі 27 жовтня Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

Як відомо, до гуманітарної катастрофи можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Від березня українські військові доставляють жителям Олешок продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.