Буданов повідомив про початок гуманітарної місії в окупованих Олешках

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В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.

За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце та відповідатиме за координацію процесу. Зазначається, що сторони перебувають у постійній взаємодії.

Буданов наголосив, що головним завданням є успішне та безпечне проведення гуманітарної місії задля порятунку українців.

Він також подякував усім, хто залучений до організації та забезпечення операції.

"Життя кожного українця безцінне", – наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.