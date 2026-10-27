Буданов повідомив про початок гуманітарної місії в окупованих Олешках
В Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню
Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.
За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце та відповідатиме за координацію процесу. Зазначається, що сторони перебувають у постійній взаємодії.
Буданов наголосив, що головним завданням є успішне та безпечне проведення гуманітарної місії задля порятунку українців.
Він також подякував усім, хто залучений до організації та забезпечення операції.
"Життя кожного українця безцінне", – наголосив Буданов.
Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.
У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.
За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.