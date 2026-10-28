Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У громаді після ворожих ударів спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Також вогонь охопив транспортні засоби.

На місці працювали рятувальники, які ліквідували пожежі та обстежили територію.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, протягом доби російські війська 50 разів обстріляли 26 населених пунктів у 14 громадах Сумщини. Поранення дістали двоє мирних жителів.