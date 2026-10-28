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28 жовтня 2026, 09:49

Удар по центру Слов'янська: росіяни зруйнували корпус навчального закладу

28 жовтня 2026, 09:49
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Фото: Facebook/Вадим Лях
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Увечері 27 жовтня російські війська завдали авіаудару по центру Слов’янська Донецької області. Унаслідок атаки зруйновано корпус навчального закладу, пошкоджено житлові будинки та інші споруди

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

За його словами, російська армія атакувала місто двома авіабомбами ФАБ-250.

"Зруйновано корпус навчального закладу, який був однією з візитівок Слов’янська. Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, магазини, церкву", – зазначив Лях.

Легке поранення отримала жінка. Медичну допомогу їй надали амбулаторно.

Крім того, протягом 27 жовтня внаслідок російських ударів у Слов’янську пошкоджено чотири приватні та два багатоквартирні будинки, а також автомобілі. Загалом за день у місті постраждали двоє людей.

Нагадаємо, впродовж 27 жовтня російські військові вбили двох жителів Донецької області. Ще три людини в області за добу отримали поранення: одна у Іверському та дві – у Слов'янську.

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війна Донецька область Слов`янськ російська армія ФАБ навчальний заклад
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