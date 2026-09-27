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27 вересня 2026, 16:16

Окупанти блокують допомогу Олешкам: українські військові доставили 4 тонни продуктів дронами

27 вересня 2026, 16:16
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В окупованих Олешках на Херсонщині близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За їхніми словами, російські військові фактично позбавили місцевих жителів можливості залишити місто. Від березня українські військові спільно з підрозділами 11-ї бригади НГУ та 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

Нещодавно провели одну з найбільших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Нацгвардії та 79-м прикордонним загоном жителям доставили близько 4 тонн продуктів на 100 визначених локацій міста.

За словами української сторони, російські військові намагаються перешкоджати доставці допомоги: збивають безпілотники з провізією, а також забирають або перепродують продукти, призначені для цивільних.

Також повідомляється, що за отримання гуманітарної допомоги окупанти затримують місцевих жителів та утримують їх.

Українська сторона наголошує, що навмисне блокування гуманітарної допомоги та створення умов для голоду серед цивільного населення можуть розглядатися як воєнні злочини.

Ситуація в Олешках

Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Російські військові також обмежують можливість евакуації місцевих жителів.

У червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС місто зазнало масштабного затоплення. Тоді, за повідомленнями української влади, окупанти дозволяли евакуацію переважно людям із російськими паспортами.

Нині в Олешках відсутнє електро- та газопостачання, а доступ населення до продуктів харчування, ліків, питної води та медичної допомоги залишається вкрай обмеженим.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що жителі Олешок голодують і змушені виживати в надзвичайно складних умовах.

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