В Одесі 16-річний хлопець знепритомнів на спортмайданчику та помер
В одному з парків Приморського району Одеси 27 жовтня помер підліток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Хлопець перебував із друзями на спортивному майданчику в одному з парків міста. Раптово йому стало зле і він знепритомнів.
Очевидці викликали швидку допомогу, однак 16-річний підліток помер.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини смерті юнака.
Нагадаємо, на Київщині підлітка уразило струмом на залізничному переїзді в селищі Глеваха. Хлопця госпіталізували.
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