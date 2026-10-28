Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В одному з парків Приморського району Одеси 27 жовтня помер підліток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець перебував із друзями на спортивному майданчику в одному з парків міста. Раптово йому стало зле і він знепритомнів.

Очевидці викликали швидку допомогу, однак 16-річний підліток помер.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини смерті юнака.

Нагадаємо, на Київщині підлітка уразило струмом на залізничному переїзді в селищі Глеваха. Хлопця госпіталізували.