Перевдягнулися в цивільне й автостопом їхали до Києва: СБУ затримала двох військових РФ

Фото: СБУ

СБУ затримала на в'їзді до Дніпропетровської області двох російських військових, які втекли з позицій на Донеччині та планували дістатися Києва

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, затримані служили в 291-му мотострілецькому полку Південного військового округу РФ. Їх відправили штурмувати позиції українських військових на Краматорському напрямку, однак згодом вони втекли з лінії бойового зіткнення та опинилися в селищі в "сірій" зоні.

Там чоловіки знайшли в покинутому будинку цивільний одяг, переодягнулися, а військову форму, зброю та спорядження армії РФ закопали. Після цього вони вирушили пішки до найближчого населеного пункту.

Дорогою росіяни зупинили автомобіль і попросили водія підвезти їх до Дніпра. Звідти вони планували дістатися Києва, де, за інформацією СБУ, один із них має родичів і хотів переховуватися.

Однак на блокпосту при в’їзді до Дніпропетровської області їх затримали українські контррозвідники. В одного з чоловіків на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.

За даними СБУ, одним із затриманих є житель тимчасово окупованого Довжанська Луганської області, якого двічі засуджували за вбивство. З 2016 року він воює на боці Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Другий затриманий – громадянин РФ, який уклав контракт із російським Міністерством оборони, відбуваючи покарання у в’язниці за вбивство.

Жителю Луганщини повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності. Його тримають під вартою без права внесення застави. За інкримінованими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника, громадянина Росії, утримують у статусі військовополоненого.

Нагадаємо, СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ, який передавав ворогу координати українських військових об'єктів і навів повітряну атаку на підрозділ безпілотників. Завдяки оперативним діям правоохоронців вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських операторів БпЛА.