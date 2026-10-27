Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили ділків, які за 12 тисяч доларів пропонували військовослужбовцям виїхати із зони бойових дій та незаконно перетнути державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники та правоохоронці викрили схему вивезення військовослужбовців із зони бойових дій та їх подальшого незаконного переправлення за кордон.

За даними слідства, адміністратор одного з Telegram-каналів пропонував військовим за 12 тисяч доларів залишити військову частину, виїхати із зони бойових дій та перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Співучасники перевозили військовослужбовців автомобілями до Умані, де було організовано місце збору. Звідти їх планували групами доправляти до прикордонних районів для незаконного перетину кордону.

Під час обшуків у Харківській області правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки, як докази у справі.

Двох організаторів перевезень затримали та повідомили їм про підозру у сприянні дезертирству за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі розшукують адміністратора Telegram-каналу та встановлюють інших причетних до схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.