Ліміт бронювання до 95% і нові обмеження: що змінив Кабмін

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Кабінет Міністрів затвердив зміни до системи бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Зокрема, оборонним компаніям зменшили квоту на максимально можливий рівень бронювання працівників до 95% замість 100%

Постанову опублікували на офіційному сайті уряду, передає RegioNews.

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів, їхніх підрядників і вітчизняних виробників трансформаторного обладнання встановили ліміт бронювання до 95% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

У межах цієї квоти бронюванню підлягають усі працівники, безпосередньо залучені до виробничих процесів.

Збільшити ліміт понад 95% можна за рішенням Міністерства оборони або Міністерства енергетики з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Для інших критично важливих підприємств стандартний ліміт бронювання залишається на рівні до 50% військовозобов’язаних працівників.

Перевищити його можна за рішенням державного органу, який надав підприємству статус критично важливого, на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Водночас центр не розглядатиме пропозицію про збільшення квоти, якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку. Зокрема, йдеться про два або більше зафіксованих порушень протягом останніх 12 місяців та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності.

Постанова також уточнює перелік сфер, у яких підприємства можуть отримати статус критично важливих для економіки та життєдіяльності населення.

До них належать:

оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство, добувна та переробна промисловість;

агропромисловий сектор і сфера продовольчої безпеки;

транспорт і логістика;

роздрібна торгівля та будівництво;

ІТ, зв’язок і банківська сфера;

охорона здоров’я та аварійно-рятувальні служби.

Підприємства з інших сфер також зможуть претендувати на такий статус, якщо відповідний напрям діяльності погодить Координаційний центр за поданням державного органу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган. До його роботи залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури.