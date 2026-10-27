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Росіяни атакували Запоріжжя: п'ятеро постраждалих, серед них – 17-річний хлопець

27 жовтня 2026, 07:50
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 908 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських атак по Запоріжжю травмувалися п'ятеро людей, серед них – 17-річний хлопець.

Російські війська здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області.

Також ворог застосував 689 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під атаками опинилися Запоріжжя, Новомиколаївка, Кушугум, Балабине, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Крім того, зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Удари припали по Комишувасі, Розумівці, Новоданилівці, Копанях і Верхній Терсі.

Ще 187 артилерійських ударів російські війська завдали по прифронтових населених пунктах області.

За добу до правоохоронців надійшло 181 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по території автозаправної станції. Було відомо, що поранення дістали двоє людей – 46-річна жінка та 41-річний чоловік.

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