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27 октября 2026, 08:59

Буданов сообщил о начале гуманитарной миссии в оккупированных Олешках

27 октября 2026, 08:59
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Олешках на временно оккупированной территории Херсона началась гуманитарная миссия по спасению украинцев. В районе ее проведения объявили двустороннее прекращение огня

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.

По его словам, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уехал на место и будет отвечать за координацию процесса. Стороны находятся в постоянном взаимодействии.

Буданов подчеркнул, что главной задачей является успешное и безопасное проведение гуманитарной миссии для спасения украинцев.

Он также поблагодарил всех, кто вовлечен в организацию и обеспечение операции.

"Жизнь каждого украинца бесценна", – подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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