Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 257 ворожих цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400

255 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 чоловік. Загинула 46-річна жінка. Пошкодження зафіксували у шести районах столиці.