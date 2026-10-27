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27 жовтня 2026, 09:31

Сили ППО збили вночі дві балістичні ракети та понад 250 російських БпЛА

27 жовтня 2026, 09:31
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 257 ворожих цілей:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400
  • 255 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 чоловік. Загинула 46-річна жінка. Пошкодження зафіксували у шести районах столиці.

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